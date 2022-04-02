A女在嘉義市某學校工作，楊男見過她數次後心生傾慕，去年底平安夜見A女獨自在辦公室，竟趁機關門、關燈，熊抱A女，A女不斷揮舞鐵門求救，有學生經過察覺異樣出手相救才脫困，嘉義地院法官依強制猥褻罪判楊男1年徒刑、緩刑4年，定期接受精神治療。

楊男自稱大學畢業，正在準備國家考試，待業中，未婚。楊男曾A女工作的學校與她有數面之緣，2021年12月24日下午5點多，天色昏暗，楊男見A女獨自在學校某系館2樓辦公室，他悄悄將辦公室的鐵門輕掩，又將內門關閉後，從正面熊抱A女。

A女驚慌掙扎，楊男將辦公室內電燈關掉，從背後緊抱A女，撫摸她的胸部及腹部，A女極力反抗以致兩人摔倒在地，楊男撲在A女的身上，臉緊貼A女的臉頰磨蹭，A女趴在地上，難以呼救，只能不斷伸手向外面鐵門揮舞求救，有學生剛好經過，聽到有異樣聲響，出手相救才讓A女脫困。

法官審理時，A女因心理仍有陰影，表示不想再碰到楊男，不必安排雙方調解，但願意給楊男改過自新的機會，同意楊男被宣告緩刑；楊父則希望兒子去醫院檢查病因，楊母也稱兒子常常壓抑情緒，想帶他去看心理醫師諮商治療。

法官依強制猥褻罪判楊男1年徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，緩刑期間內禁止對A女為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為，且應於判決確定之日起2年內，每2個月到檢察官指定的機構接受精神治療及心理輔導之適當處遇措施1次。全案可上訴。