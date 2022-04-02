針對水泥廠拆除工程導致電塔倒塌影響到高鐵交通事件。台電今日表示，將持續繼續加強電網韌性及設備點檢外，對於這次事故損失也將向肇事廠商求償。

台電表示，昨日下午水泥廠房拆除工程致電塔倒塌影響高鐵交通，台電表示，15時39分由於水泥廠拆除廠房，其水泥儲倉撞擊電塔造成電塔倒塌，使69kV高壓線路(社武華榮東南線)發生跳脫，造成附近變電所發生壓降。

本次事故造成2戶停電，以及部分用戶發生壓降，系統供電正常。台電第一時間緊急動員人力物力搶修，並感謝台鐵、高鐵全力配合協助，得以即早完成移除，搶通春假連假返鄉之路。

台電說明，由於電塔倒塌造成高壓纜線掉落進一步影響高鐵電車線路，台電立即派員至現場處理，總處1小時內同步成立緊急應變中心，現場立即召集搶修人力及器材，並協調台鐵於18時45分斷電，19時8分完成安全措施後，台電人力即時進場修復 動員160名以上同仁，以及升空、吊臂等40台以上各式車輛，分4組人力積極搶修，同時台鐵、高鐵也支援包括平台作業吊車等大型機具支援，終能在20時38分移除全部導線，幫助高鐵後續復電及恢復行駛。

台電表示，將持續繼續加強電網韌性及設備點檢外，電力設施如果遭到毀損過去就會向肇事廠商求償，這次因為毀損範圍較大，台電剛剛搶修完成，所以對於求償的時間點和求償金額還在評估中。