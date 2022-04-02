台灣疫情不斷升溫，中央疫情指揮中心防疫態度曖昧，想要清零，又要鬆綁入境，這兩種本質上的「矛盾」，正如魚與熊掌不可兼得一樣，如果持續舉棋不定，不僅讓民眾陷入恐慌，也讓地方政府無所適從。

企業界如台積電董事長劉德音日前早建議中央提出開放邊境的配套措施。可惜的是，政府似乎還沉溺在「清零」的模範虛幻中，想開放又怕疫情大爆發，防疫政策無法當機立斷。

如果要清零，那全國就應該要比照基隆「類普篩」，把所有的黑數全部抓出來，另外搭配「類封城」禁止全國民眾外出，好比上海的全域靜態管理，才能真正清零。

如果要與病毒共存，目前的疫調、隔離、停課標準就要全面放寬，不要讓地方政府每天耗盡大量人力物力，只為了日復一日永遠清不完的防疫數字。

既然omicron大都已是輕症，國際也逐漸解封脫罩，中央也應教育民眾防疫新思維，這才是後疫情時代負責任的態度。