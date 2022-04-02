今天記者會上，邀來最萌國中生左左右右與學霸黃豪平站台。（羅永銘攝）

左左右右送彌月禮給黃子佼。（羅永銘攝）

黃子佼《一鳴驚人》開播記者會。

金鐘主持黃子佼第100個節目《一鳴驚人》10日起將在中天綜合台播出，今（2日）在棚內舉行記者會，黃豪平、左左右右特地站台。而黃子佼剛邁入50歲，再1個多月升格當爸，曝老婆孟耿如希望「溫柔生產」，也就是用自然的方式分娩，「為什麼我們不去催生，因為希望孩子決定自己的星座、決定什麼時候想出來。」

他的第100個節目《一鳴驚人》跟小孩有關，認為是老天安排，感謝製作單位讓他預習接觸青春期的孩子。談到孟耿如卸貨倒數計時，黃子佼透露她這幾個月情緒穩定，因為必須在生產前完成手中NFT、百貨公司設櫃等工作，沒時間不開心。醫生也鼓勵老婆多動，像這樣跑來跑去，忙東忙西，也是種另類運動。對於老婆正在創業，還到台南考察，黃子佼覺得挺好的：「就用這些東西來撫慰她的不安。」

黃子佼表示會陪孟耿如進產房，「因為她需要我，我也一定會陪」，只是現在比較尷尬的是手上節目《婚禮歌手》第2季，錄影時間接近老婆預產期，「我有跟他們（製作單位）預告，如果在台上主持到一半，我太太生了，就會交給Lulu自己做，我一定會請假。」

黃子佼也將5月工作集中在台北市區，以免老婆有特殊狀況，才可立刻開車趕去，所以中南部的工作都忍痛推掉，愛妻的他說：「這些主持費，都沒有比陪在老婆身邊見證那一刻來得重要。」直呼「不能後悔」！

黃子佼笑稱不一定會辦小孩的滿月酒會，因預算都砸在50歲慶生趴，加上還不知老婆生產後身心狀態如何，「如果她很開心也沒產後憂鬱症，就會出來見客，如果需要休息，就等明年小孩抓周時在舉辦」。

此外，黃子佼也回應生日趴上意外曝光Selina男友正面照一事，表示，「我有向她道歉，但還好我們交情不錯，她還反過來安慰我。」他對她男友的第一印象不錯，讚：「因為Selina是一個公主，要好好的疼她、愛她、保護她，這個男生有做到，而且很古意，都笑臉笑臉的，看起來也很舒服。」

而今天記者會上，邀來最萌國中生左左右右與學霸黃豪平，許久未見到左左右右的黃子佼，也關心2人的歷史科目成績，左左右右透露要背的內容實在太多，右右（謝佑妮）補充：「讀可以，要考試就不行了。」黃豪平則特地送上智慧鳥，預祝收視「一鳴驚人」。由黃子佼主持的國中生益智競賽節目《一鳴驚人》10日起，每周日下午5點在中天綜合台播出。