氣溫逐漸回暖，又到露營放空旺季，近日各大社群網站都開始出現露營相關的討論文章，像是「新手露營必備小物分享」、「露營新手超簡單入門指南，心態、裝備、玩法全攻略」等，從留言看，蚊香、白花油、耳塞…包羅萬象；而玩家艾婷也推薦高山瓦斯爐、頭燈也都是露營必備小物。
由於露營裝備大至露營車、帳棚，小至瓦斯爐、鍋具都有，許多新手入坑後要思考的就是如何採買適合自己的物品，有網友以露營2年經驗分享必備小物，包括暈車防蚊萬用的白花油，還有指名滅小黑蚊的蚊香，藥品有外傷藥、酒精片、簡易包紮用具、胃藥、頭痛藥、ok蹦，怕打呼噪音必備耳塞，以及防曬乳。
他也建議，裝備部分先多看多比較，「考量收納、形式、價格之後再入手，不然用兩次沒用到也是可惜…」。
其他網友則分享，「耳塞真的必備！之前遇到會打呼的吵死」、「我還會帶枕頭棉被，因為這樣比較安心有家的感覺」、「雖然不是易暈體質但路太彎太陡還是會，建議帶個白花油在身上擦完真的會比較舒服！」
已有15年露營經驗的玩家艾婷則推薦高山瓦斯爐、頭燈是露營必備小物，他說，高山瓦斯爐比一般卡式爐在高山更快加熱、也更輕便，而可以像髮箍一般戴在頭上的頭燈，可做光線照明，不用手持手電筒或手持營燈，就能空出雙手來做事、相對安全。
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