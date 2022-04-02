旺旺中時媒體集團與新北市文化局共同舉辦「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，邀集老中青三代實力派歌手南方二重唱、黑旋風、民雄等藝人現場演出，向現場1000位志工、長者致敬。（蔡雯如攝）

旺旺中時媒體集團與新北市文化局共同舉辦「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，邀集老中青三代實力派歌手南方二重唱、黑旋風、民雄等藝人現場演出，向現場1000位志工、長者致敬。（蔡雯如攝）

旺旺中時媒體集團與新北市文化局共同舉辦「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，邀集老中青三代實力派歌手南方二重唱、黑旋風、民雄等藝人現場演出，向現場1000位志工、長者致敬。（蔡雯如攝）

旺旺中時媒體集團與新北市文化局共同舉辦「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，邀集老中青三代實力派歌手南方二重唱、黑旋風、民雄等藝人現場演出，向現場1000位志工、長者致敬。（蔡雯如攝）

旺旺中時媒體集團與新北市文化局共同舉辦「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，今在新北市政府多功能集會堂登場，邀集老中青三代實力派歌手南方二重唱、黑旋風、民雄等藝人現場演出，向現場1000位志工、長者致敬。旺旺文教基金會主任周哲仁表示，旺旺集團感謝市府、志工長期支持，希望透過精彩表演，慰勞努力防疫的人員，給予社會正能量。

今日演唱會由知名電台主持人圓圓熱鬧開場，接著由多位實力派歌手輪流開唱，擁有歌唱及搞笑功力的超強男團黑旋風，一上台就惹得觀眾歡聲連連，他們也與台下互動傳唱，現場一片歡樂，接著由歌手錦雯、李子森、南方二重唱、民雄等接力開唱，一首首感人暖心的音樂，讓志工們度過愉快的周末假期。

周哲仁說，今天代表旺旺集團董事長蔡衍明到此，旺旺集團一直秉持著董事長指示，長期投身公益，從孝親做起，除了呼籲大家在家孝順長者，也鼓勵利用空閒時間投入社區服務，如今公益演唱會已辦了將近10年，希望長期支持為社會奉獻的長者、志工，透過表演，帶給他們力量，也打造和諧安定的台灣。

周哲仁表示，公益演唱會演出的藝人都是無酬表演，雖然受疫情關係，許多演藝界朋友休息了許久，但只要有公益演唱會都自願擔任一日志工，也表示非常認同孝親、奉獻的理念，令他十分感動，也代表董事長感謝大家。

新北市秘書長林祐賢表示，新北市政府與旺旺中時長期推動讓孝順成為一種習慣公益演唱會，除了慰勞志工外，也希望倡導「取之社會、用之社會」的觀念，透過演唱音樂傳達孝道精神，新北市志工人數居全國之冠，有17萬多人，為市府推動各項業務的軟實力。

林祐賢說，市府帶頭投入孝親行列，除了推動老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心等政策，希望長者能在地就養、健康樂活，而這些政策也靠著志工辛勤協助，市府除了持續努力推動其他貼心長者的服務外，也感謝志工們的無私奉獻、孝親精神。