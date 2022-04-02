苗栗縣銅鑼鎮客家大院姜太公道場，2日上午舉行桐花季鳴鑼起跑，邀請前副總統呂秀蓮、國民黨主席朱立倫等到場，並為俄烏戰爭下的烏克蘭人民灑桐花祈福，呂秀蓮表示將在5月14日發起全國的宗教團體一起來和平大遊行，把人民要和平的意念傳達給三軍統帥及美國，國民黨主席朱立倫也呼應呂副總統愛和平的信念，希望大家一同為和平努力。
春暖花開之際，國人引領期盼的桐花盛開美景，已在苗栗銅鑼「姜太公中部道場客家大院」盛大登場。姜太公道場並正式在4月2日宣告桐花季開鑼起跑，也秉持道濟眾生的道家理念，為飽受戰火之苦的烏克蘭舉辦點燈祈福儀式，邀請國民黨主席朱立倫、前副總統呂秀蓮、苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗縣議長鍾東錦、立法委員陳超明、台綜院創辦人劉泰英、苗栗縣小英之友會總會長徐定禎等人，引領遊客在烏克蘭國旗灑上象徵客家人堅毅性格的桐花，祈願藉由姜太公等眾神明保佑，戰爭盡早平息，世界和平。
姜太公道場主席羅世新表示，俄烏戰爭爆發至今，無論平民或兩國軍人死傷數字皆不斷攀升，造成許多家庭流離失所，處境堪憐，因此道場奉姜太公指示於桐花季開鑼之際，擇吉時為烏克蘭點燈祈福。
羅世新指出，客家大院腹地廣大，佔地15公頃，園區栽植上萬顆油桐花樹，為桐花樂活公園所在地，是全國著名賞桐景點，油桐樹過去是客家人重要的經濟作物，油桐生命力強，也常被用來描述性格節儉、堅毅的客家人，所以特別規劃祈福灑花活動，讓大家在烏克蘭國旗灑上桐花，祝願烏克蘭人民面對危難時能夠堅忍不拔，早日脫離戰爭帶來的傷害，並得到宗教力量的溫暖慰藉。
呂秀蓮說，我們特別感受到遠在歐洲烏克蘭戰爭的無情及殘暴，我們衷心的期待台灣不要戰爭，兩岸需要和平，安定，我們應用智慧與慈悲，愛與和平來避免戰爭，投資和平。呂秀蓮並透露，她正邀請全國的宗教團體，一起推動和平愛台灣的運動，並要在5月14日一起出來遊行表達要和平的意念，並傳達給我們的三軍統帥及美國，防止戰爭的發生。
國民黨主席朱立倫則表示，非常欽佩呂副總統推動的世界和平，和平是無價的，也沒有分族群，5月大家一起來參加和平大遊行，他認為非常好，希望大家願意一起出來為和平努力。
羅世新說明，近兩年來，台灣飽受新冠病毒紛擾，國人亟需舒展身心，客家大院非常適合全家遊憩，為春遊留下美好回憶。自從道場進駐客家大院，便為園區注入源源不絕的宗教文創元素，是全國最大宗教文化旅遊園區，去年桐花季已吸引5萬人次造訪，不僅活絡地方經濟，更帶動國旅新風潮，成功與地方共生共榮。同時，桐花季也恰好遇上「三月瘋媽祖」，客家大院因交通地利之便，且供奉七尊媽祖，擁有全台唯一的「七彩神轎」，可讓大家鑽轎腳祈福，因此許多來自各地參媽祖遶境的香客都會前來客家大院「會香」賞桐，並來到以傳統客家米倉為造型的天地財庫領發財米求財、點燈祈福、參拜兩百年土地公、體驗過火七星陣以及暢遊日式風格街屋，使得園區熱鬧非凡，預估今年桐花季參訪人數將再創新高。
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