苗栗客家大院姜太公道場舉行桐花季開跑，國民黨主席朱立倫、前副總統呂秀蓮等到場。（謝明俊攝）

苗栗客家大院姜太公道場舉行桐花季開跑，未來可能成為競爭對手的苗栗縣議長鍾東錦與行政院顧問徐定禎同台出席。（謝明俊攝）

苗栗客家大院姜太公道場舉行桐花季開跑，出席來賓一同為烏克蘭人民灑桐花祈福。（謝明俊攝）

苗栗客家大院姜太公道場舉行桐花季開跑，國民黨主席朱立倫鳴鑼起跑。（謝明俊攝）

苗栗客家大院姜太公道場舉行桐花季開跑，苗栗縣議長鍾東錦點七星燈替烏克蘭人民祈福。（謝明俊攝）

苗栗客家大院姜太公道場舉行桐花季開跑，前副總統呂秀蓮點七星燈替烏克蘭人民祈福。（謝明俊攝）

苗栗縣銅鑼鎮客家大院姜太公道場，2日上午舉行桐花季鳴鑼起跑，邀請前副總統呂秀蓮、國民黨主席朱立倫等到場，並為俄烏戰爭下的烏克蘭人民灑桐花祈福，呂秀蓮表示將在5月14日發起全國的宗教團體一起來和平大遊行，把人民要和平的意念傳達給三軍統帥及美國，國民黨主席朱立倫也呼應呂副總統愛和平的信念，希望大家一同為和平努力。

春暖花開之際，國人引領期盼的桐花盛開美景，已在苗栗銅鑼「姜太公中部道場客家大院」盛大登場。姜太公道場並正式在4月2日宣告桐花季開鑼起跑，也秉持道濟眾生的道家理念，為飽受戰火之苦的烏克蘭舉辦點燈祈福儀式，邀請國民黨主席朱立倫、前副總統呂秀蓮、苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗縣議長鍾東錦、立法委員陳超明、台綜院創辦人劉泰英、苗栗縣小英之友會總會長徐定禎等人，引領遊客在烏克蘭國旗灑上象徵客家人堅毅性格的桐花，祈願藉由姜太公等眾神明保佑，戰爭盡早平息，世界和平。

姜太公道場主席羅世新表示，俄烏戰爭爆發至今，無論平民或兩國軍人死傷數字皆不斷攀升，造成許多家庭流離失所，處境堪憐，因此道場奉姜太公指示於桐花季開鑼之際，擇吉時為烏克蘭點燈祈福。

羅世新指出，客家大院腹地廣大，佔地15公頃，園區栽植上萬顆油桐花樹，為桐花樂活公園所在地，是全國著名賞桐景點，油桐樹過去是客家人重要的經濟作物，油桐生命力強，也常被用來描述性格節儉、堅毅的客家人，所以特別規劃祈福灑花活動，讓大家在烏克蘭國旗灑上桐花，祝願烏克蘭人民面對危難時能夠堅忍不拔，早日脫離戰爭帶來的傷害，並得到宗教力量的溫暖慰藉。

呂秀蓮說，我們特別感受到遠在歐洲烏克蘭戰爭的無情及殘暴，我們衷心的期待台灣不要戰爭，兩岸需要和平，安定，我們應用智慧與慈悲，愛與和平來避免戰爭，投資和平。呂秀蓮並透露，她正邀請全國的宗教團體，一起推動和平愛台灣的運動，並要在5月14日一起出來遊行表達要和平的意念，並傳達給我們的三軍統帥及美國，防止戰爭的發生。

國民黨主席朱立倫則表示，非常欽佩呂副總統推動的世界和平，和平是無價的，也沒有分族群，5月大家一起來參加和平大遊行，他認為非常好，希望大家願意一起出來為和平努力。

羅世新說明，近兩年來，台灣飽受新冠病毒紛擾，國人亟需舒展身心，客家大院非常適合全家遊憩，為春遊留下美好回憶。自從道場進駐客家大院，便為園區注入源源不絕的宗教文創元素，是全國最大宗教文化旅遊園區，去年桐花季已吸引5萬人次造訪，不僅活絡地方經濟，更帶動國旅新風潮，成功與地方共生共榮。同時，桐花季也恰好遇上「三月瘋媽祖」，客家大院因交通地利之便，且供奉七尊媽祖，擁有全台唯一的「七彩神轎」，可讓大家鑽轎腳祈福，因此許多來自各地參媽祖遶境的香客都會前來客家大院「會香」賞桐，並來到以傳統客家米倉為造型的天地財庫領發財米求財、點燈祈福、參拜兩百年土地公、體驗過火七星陣以及暢遊日式風格街屋，使得園區熱鬧非凡，預估今年桐花季參訪人數將再創新高。