大陸國家衛健委2日公布，1日大陸新增本土病例9,875例，包括2,086例本土確診、7,789例本土無症狀感染。在本土新增確診病例中，吉林1,730例、上海260例、黑龍江21例等。新增無症狀感染個案中，上海有6,051例、吉林1,244例、福建68例、廣東22例。

綜合陸港媒體報導，上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真表示，上海此輪疫情比2020年武漢疫情的規模更大，但疾病的嚴重性較低，此次的準備和經驗也較好。

陳爾真指出，Omicron進化分支BA.2的毒力下降，但傳播力增強，傳播速度很快，由於上海進行大範圍篩查，使得無症狀感染個案的比例較高，也可能與疫苗接種率和感染人群特點等素有關。

陳爾真認為，如果患者人數太多，未來有可能需要採取患者居家隔離方式，但須配合管控措施，最關鍵的是個人必須按規範不出門和做好防護措施，否則無法達到阻斷傳播的效果。

香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁指出，上海的疫情已發生很大變化，現在的病毒比流感還弱，社區大部分人已接種疫苗，無必要繼續封城及全民核酸檢測，首要是停止集中隔離密切接觸者，當前最關鍵就是保護長者，早日為長者接種疫苗，針對高危患者，一確診就應馬上治療。