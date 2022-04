(圖/取自「駐拉脫維亞代表處」臉書 )

中華民國駐拉脫維亞代表處(Taipei Mission in the Republic of Latvia)31日在臉書指出,PLG高雄鋼鐵人隊伸出援手,協助烏克蘭籃球國家隊職員眷共4人赴台躲避戰火,代表處已在第一時間核發4人簽證,預祝他們在台期間順利愉快。

代表處表示,我國PLG高雄鋼鐵人隊伸出援手,協助烏克蘭籃球國家隊職員眷共4人赴台躲避戰火,並提供在台食宿及生活開銷,展現溫暖友誼,協助度過難關。

代表處披露,已在第一時間核發4人簽證,李憲章大使並親自接待其中兩位人員,除歡迎他們到台灣切磋交流籃球技藝外,也簡報台灣生活概況,預祝他們在台期間順利愉快。

代表處也強調,「人間處處有溫情,台灣又特別溫暖!」