有名網友在回家途中，突然發現身旁經過的巴士正在播放「謎片」，讓他驚訝不已。（翻攝自Dcard）

「現在的人都這麼不害臊嗎」，有名網友上網分享1張圖，他表示在回家路上，身旁有輛巴士經過，他不經意的透過巴士門上玻璃朝車內一看，竟發現「飢渴的」巴士司機在車內播放「謎片」，他還表示雖然車上沒其他人，但是司機先生「不害臊嗎」；網友紛紛留言表示「開車看A片到底要多忙」、「司機分得清楚握的是排檔桿嗎」。

一名網友在「Dcrad」論壇發文並附1張圖，他表示在回家的路上，身旁有輛巴士經過，他朝車內一看，發現正在放映一名AV女優雙腿大開的「謎片」，他表示雖然這輛巴士車上沒有其他人，但是他從巴士門上窗戶，仍然可以看的一清二楚，他疑惑司機先生「不害臊嗎」。

有名網友在回家途中，突然發現身旁經過的巴士正在播放「謎片」，讓他驚訝不已。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「開車看A片到底要多忙」、「老濕機」、「太刺激了吧」、「很久之前有個遊覽車司機開車看a片然後出車禍」、「這樣開車太危險了」、「司機是要聽聲音提神吧」、「想上車」、「這樣司機還分得清楚他握的是不是排檔桿嗎」。

另外還有網友開玩笑表示，圖片中的AV女優從髮型、大腿粗度、沙發窗簾相對角度，可以認出是哪一部謎片，但其他網友則反虧這網友「別唬爛了」、「沒番號沒證據」，但是其他網友幫這位網友補上「NYKD-54」、「神片欸！兩人加起來破120歲」、「瘋了吧！那個不能看啦」。