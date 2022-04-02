美半導體股崩殺洩警訊？謝金河揭台積電1致命痛點

周五（1日）費城半導體指數續挫1.82%，累計兩個交易日大跌4%，值得留意的是兩大關鍵美債殖利率倒掛。財信傳媒董事長謝金河表示，這次3到7年期美債殖利率都超過2.5%，高於10年期2.39%及30年期2.435%，這是非常明顯的利率倒掛現象，也讓經濟衰退警鈴響起；他指出，台積電殖利率只有1.83%，比10年債殖利率2.39%還要低，所幸，台股殖利率全球第一，形成長線保護短線的安全屏障。

美股四大指數1日漲跌互見，道瓊指數上漲 139點（或 0.4 %），收在34818點；那斯達克指數上漲 40 點（或 0.29%），收在14261 點；標普 500 指數上漲 15 點（或 0.34%），收在4545點；費城半導體指數下跌 62點（或 1.82%），收3366點。

謝金河在臉書以「經濟衰退的警鈴已經響起！」為題發文，他指出，星期四美國股市收盤最後一個小時，突然出現猛烈殺盤，原因是債券殖利率倒掛加劇，道瓊工業指數下跌550.46點，科技股也從上漲變成下跌，半導體股壓力更沈重，AMD（超微）重挫逾8%，這是債券市場出現大變化。

謝金河分析，上一次美國出現債券殖利率倒掛是在2019年8月，不過時間很短暫，這次短天期殖利率衝高，2年期2.462%，3年期到2.637%，3到7年期都超過2.5%，全都超過10年期2.39%及30年期2.435%，這是非常明顯的利率倒掛現象。

按照正常的債市，長天期公債殖利率都比短天期高，在經濟擴張的初期，短期利率通常在低檔，隨著經濟增長，長短天期殖利率會穩定走高，這是一般所稱的陡峭殖利率曲線。但是經濟發展出現大變化的時候，像是市場投資人預期未來經濟前景疲弱，會加碼投資長債，長債殖利率會下降，而短債殖利率會上升，以吸引買氣，陡峭殖利率曲線變成下降殖利率曲線，這種情況很少見，一旦發生，通常預告經濟衰退。

謝金河提到，舊金山聯準會從2018年建立模型，發現2年債超過10年債的6到24個月，經濟都出現衰退，因此，利率倒掛現象也成為判斷經濟榮枯的領先指標。今年通膨加劇，又加上俄羅斯入侵烏克蘭來攪局，聯準會升息已成為大鷹派，如果10年期公債殖利率一直保持在2.5%附近，接下來會影響股市的投資。

他認為，台積電如果保持季配息2.75元，殖利率只有1.83%，比10年債殖利率2.39%還要低。不過去年台灣全體上市櫃公司淨利4.298兆元，可能配發2.7兆以上的股息，台股殖利率全球第一，這是長線保護短線的安全屏障。