通膨壓力帶動小麥價格飆升，麵粉、麵包、麵條也上漲。不過，農委會主委陳吉仲卻呼籲民眾改吃炒飯，引發爭議。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，沒有麵的時候吃米飯，「這個還要你說嗎？這個用得著你教嗎？」並指陳吉仲身為農委會主委，應該謹言慎行，提出解決問題的方法，而不是拿這些話來說嘴。

王世堅1日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，陳吉仲這麼說確實是不妥，「沒麵時吃米飯，這個還要你說嗎？這個用得著你教嗎？」他相信農委會全體同仁，包括陳吉仲有認真在做事，但陳吉仲身為領導人，更要謹言慎行，不是正面的、解決問題的方法、策略，就不要說，「不要拿這些小話來說嘴，我覺得這個不好」。

王世堅認為，人民有人民的智慧，尤其要怎麼調控食物的分配，人家自己會解決，「讓你坐在這個位子上，就是要讓你解決大方向上的大問題」。這樣隨便說說話，一次兩次還可以，多次以後，這叫「功德做佇草仔堆(台語俗諺，意為做事不得要領)」。王世堅說，自己相信陳吉仲的能力，但講這些話會影響農委會的努力與貢獻，讓大家現在講到農委會，就會聯想到「何不食肉糜」、「只會教這種的」，這不是人民要政府做的。

王世堅指出，短期內農委會應該可以想出因應的辦法，且全體人民也要求政府再做更多一些事情，此時此刻，從院長到各部會首長，都要謹言慎行，不必要的話、人民已經知道的事情，不要再拿這些來說嘴。