【全程影音】疫情狂燒！本土確診連兩天破百例 柯文哲最新說明

國內疫情升溫，台灣今新增160例本土個案、244例境外移入，創今年新高，桃園市長鄭文燦直言「確診破百」恐成新常態。對此，台北市長柯文哲表示，若台灣每天入境超過100例，就要有疫情在台灣本土散開的準備，而非要求境內清零，這是戰略矛盾，呼籲中央必須想清楚，且相比南韓單日40萬人確診，破百例也沒什麼了不起，對台灣沒影響。

柯文哲今下午出席原樂好市原民主題選品店開幕活動時，他表示，去年疫情剛爆發時，還會比較台北、新北及基隆各有幾個確診案例，但後來他想通了，畢竟台灣同島一命、是一日生活圈，從台中個案能延燒到基隆、台北及金門就知道，所以每個縣市出現幾個案例不重要。

柯文哲說，中央防疫戰略要清楚，過去2、3個禮拜，境外移入沒有少於100例，且發現確診個案後，也不是原機遣返，還是留在台灣，擺在醫院可能破口少一點，但放在防疫旅館還是很難，因為無法完全隔離，所以過去1個月當中，發生在防疫旅館內的感染就有幾起。

柯文哲指出，他非常清楚，沒有一場戰爭是用防守打贏，如果邊境每天進來超過100例，那我們就要有決心，疫情將在台灣本土慢慢散開，「不可能每天入境200、300個，然後要求說台灣本土境內清零，這是戰略矛盾。」

柯文哲說，台灣作為一個國家，如果打算開放邊境，就要有心理準備，評估本土感染到底維持多少是大家可以接受的，戰略清楚就能應付，不要重蹈香港的覆轍，發生戰略跟戰術互相矛盾，他認為中央政府針對這塊還是要想清楚。

對於鄭文燦直言「確診破百」恐成新常態，柯文哲則不以為然地說，破百例也沒什麼了不起，南韓1天就40萬人確診且連續超過一個禮拜，算下來一周就超過200萬例，此情況已持續相當一段時間，所以每天幾百例「那是小case」，對台灣哪有什麼影響。

此外，對於行政院長蘇貞昌拋出用防疫、經濟並行的「新台灣模式」，柯文哲再酸，政府別在防疫上拐彎抹角，想怎麼做就把SOP、實際內容說出來，大家心裡有準備就能應付，與其在政治上搞新名詞，不如講清楚怎麼做，否則就是有標題沒內容，誰曉得在講什麼。