花蓮今新增5例，其中3例來自慈濟醫院內部感染，衛生局長朱家祥（左）說明最新疫情，慈院醫秘李毅（右）回應媒體詢問，確實已屬院內感染。（王志偉攝）

案23877足跡圖。（衛生局提供）

案23878足跡圖。（衛生局提供）

案23879足跡圖。（衛生局提供）

案23878足跡圖。（衛生局提供）

案24017足跡圖。（衛生局提供）

案24017足跡圖。（衛生局提供）

案24017足跡圖。（衛生局提供）

花蓮傳首次疑似院內感染，今天新增5例確診案，其中3例來自慈濟醫院精神科病患，經回推感染源，仍與3月底到急診室就醫的新北2歲確診男童有關，至今慈濟醫院已累計7醫護人員與病患染疫；慈院醫秘李毅坦言，廣義醫學定義已符合「院內感染」，目前院方針對醫護人員，每天都必須進行PCR篩檢，陰性才可進入醫院。

衛生局長朱家祥表示，染疫3個在慈濟醫院精神科病房的病患，70多歲女性（案23877），CT16.1，是失智、糖尿病患，3月28日家屬陪同到慈濟急診 ，因病床跟2歲多的染疫孩子（案23740）剛好在隔壁，在就診時有相處一段時間，研判因此受到感染。

朱家祥說，案23877女性精神病患收住院後，因為精神科病房比較開放型，因她失智，餵食時間會到公共區域，疑似又傳給60多歲男性住院精神病患（案23880）。經醫院擴大篩檢，又篩出60多歲男性因憂鬱症躁鬱症入住精神病房，不過他CT值高，病毒量低。

這3個案，經回推相關接觸者，都跟2歲小孩造成病毒破口進到醫院之後傳播染疫。朱家祥也說明，案23877傳到案23880、案24022，特點 CT值都高，採驗N蛋白都是陰性，也就是他們都是新感染個案。

另有2例，20多歲女生（案23878），就讀東吳大學，3月30日放假回花蓮跟父親、哥哥，還有哥哥女友同住，她自訴，在3月26、27日左右有與一確診（案23274）足跡重疊，之後出現咳嗽喉嚨痛流鼻水，31日到耳鼻喉科診所拿藥、晚上到餐廳吃燒烤，但症狀沒有減緩，就主動到慈濟醫院做PCR檢查，出現陽性確診，現收治部立花蓮醫院。

此外，有一染疫30多歲男性（案23879），任職大榮貨運公司，工作為貨物整理員，CT值31.2非常高，相對表示病毒量低，身體很不錯，跟太太、1女兒 同住，因要陪同太太產前檢查，到醫院要做PCR篩檢，沒想到是陽性。目前仍不清楚染疫源頭。

朱家祥另公布，除了5個染疫，另有一高雄40多歲男子（案24017）他在3月25日到28日之間來過花蓮旅遊， CT值15.9病毒量高，25、 26日沿路玩， 台東到花蓮，花蓮縣境著名景點都去過了，衛生局公布足跡，呼籲鄉親足跡重疊者注意。

因大榮貨運男子、高雄男子染疫不明，朱家祥坦言「有一些社區感染疑慮」，所以決定部立花蓮醫院（停車場）繼快篩站繼續為鄉親服務，明天開始連假3天持續進行快篩，如果覺得有足跡重疊或是有些疑慮者可前往接受快篩檢查。並請民眾踴躍到火車站臨時設置接種站施打疫苗。

媒體詢問，慈濟醫護人員感染是否屬院內感染，慈院醫務秘書李毅說，「廣義醫學定義屬於院內感染」，慈濟醫院持續進行院內人員篩檢，並擴大全院消毒檢測，發現病患染疫的精神病房有3個點仍有「病毒」，已經請專業消毒公司處理，染疫區急診室消毒後已重新開放，請鄉親放心。慈濟醫院也備有全新清空的加護病房，以備不時之需。