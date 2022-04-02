「超兇」女胸前險沾食物 他伸手一擋老司機笑歪：太貼心（取自臉書「爆廢公社」）

貼心男子「貼心」手勢！網路上瘋傳1段影片，1名上圍傲人的女子在餐廳準備上前夾菜時，胸部幾乎要碰到桌上的菜，所幸這時一雙手上前將女子推回座位，而那雙手竟是一把抓住胸部往後推，影片曝光讓網友笑說「這手保護的好，很貼心」、「我也想多做這種好事」。

有網友在臉書「爆廢公社」分享1段影片，影片中1名女子坐在餐廳座位準備靠近桌子用餐，但豐滿的上圍疑似將要碰到靠近自己的食物，這時鏡頭外突然伸出1雙手阻止她向前傾，但那雙手卻是直接往胸前一把抓住，將她推回後方，「襲奶」手勢讓網友都看傻眼。

原PO在臉書寫到「哎哎哎，小心衣服沾到了，幸好擋住了，乾，為什麼那隻手不是我的手」；其他網友紛紛留言「學到了」、「這手保護的好，很貼心，學到一招了」、「太邪惡了，有種讓我來」、「應該等沾到再幫忙擦的」、「好男人真貼心」、「我就問…什麼時候才有這樣的機會」、「這貼心的服務值得學習」、「我也想多做這種好事」、「貼心的男子，世間少見」。