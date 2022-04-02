孫藝真告別單身的電視劇《三十九》完美收官，戲外剛與玄彬舉行完世紀婚禮的她，戲裡也答應了延玗臻的求婚，最後第12集以全韓國8.122％的收視率，刷新開播以來的自身最高紀錄。近日她受訪時被問到會給29歲、39歲的自己打幾分時，孫藝真給了39歲最高分，原因是「有比29歲的自己更好」，雖沒特別提及原因，但她就是在38歲和玄彬拍完《愛的迫降》後墜入愛河，交往2年修成正果，多了愛情的滋潤，果然人生也更加幸福美滿，她也期許自己49歲時能變得更好，可以將內心的想法更成熟地表達出來。

而劇中她因好姊妹田美都得絕症而有許多痛哭的橋段，但外號「孫仙」的她，每場哭戲都美到令觀眾動容，被問到其中的秘訣時，孫藝真先是大笑，並表示「每次聽到這些話，我都覺得非常感謝呢」，接著透露其實當下都只考慮那場戲的感情，沒想過該怎麼哭、表情該怎麼擺，所以就也不會特別去控制自己的臉部表情。而劇中，她也為了閨蜜不惜下跪求情，還打破店家玻璃，可說是為了朋友什麼都願意豁出去，被問到私底下的他是否也是如此時，個性直爽的她表示自己的確也曾經為了最好的朋友豁出去做了許多事情，雖然沒有詳細解釋到底是什麼事，但可看出她對朋友的真情意。

田美都在《機智醫生生活》和《三十九》，一連2部作品都在詮釋與男人的友情和與女人的友情，劇中也都是個性比較獨立、酷的角色，至於私下個性？田美都透露雖然根據角色的個性多少會有不同，但還是在與女人的友情中會展現出更加舒適的樣子，真實個性則是混合了頌和、燦榮的特質。不過他也坦言覺得燦榮即將面臨死亡時的勇敢與堅強非常帥氣，自己可能沒辦法做到和燦榮一樣。以音樂劇演員身份出道16年的她也坦言會一直嘗試新領域、新東西，要走出舒適圈，會藉由戲劇演出來挑戰自己，這也是他在《機智醫生生活》廣受喜愛之後會接演《三十九》的原因，儘管角色上有些不同的爭議，但他也不會因此妥協，反而更樂於挑戰。

曾在韓劇《海岸村恰恰恰》裡飾演李相二表姐的金芝賢，被問到與在《三十九》裡的角色相比，哪個更像真實的自己時，她坦言因為珠喜個性比較奇特，所以不覺得自己像珠喜，反而在《海岸村》因熱心助人得到快樂，比較像她真實的個性。此外，她在《三十九》中剛上大學非常想和3個閨蜜去夜店體驗，最後卻被孫藝真搞砸， 3人直到39歲才真正去了夜店，金芝賢被問到有沒有以前想做但沒做，後來終於圓夢的事情時，她感性表示小時候本來想和母親單獨去旅行，但當時因家庭經濟狀況不理想一直沒成行，直到幾年前才終於和母親單獨去旅行了，隨著年紀增長心境也不一樣，但能和母親一起共度這様的寶貴時光，令她感到相當珍惜。

而田美都、金芝賢也給自己的29歲、39歲打分數，她們都說因為自己在這2個年紀很努力充分準備也盡了全力，所以給了了滿分。田美都也謙虛表示因為覺得49歲的自己還是不能果斷地做出下一步決定，所以會繼續努力下去，金芝賢也透露49歲的自己應該還在煩惱要如何把戲演得更好，與孫藝真一樣，都會為了自己未來的演員之路持續努力下去。《三十九》全劇12集可上Netflix收看。