劉宜函笑說生完女兒後，變得很感性。（粘耿豪攝）

劉宜函下班後會立刻趕回家陪1歲多的女兒。（粘耿豪攝）

劉宜函產後快速恢復苗條身材。（粘耿豪攝）

台視美女主播劉宜函去年升格當媽媽，小孩出生後，夫妻生活也有些改變，坦言曾為小孩吵架，磨合期滿激烈，甚至跟老公撂狠話：「不如我自己養（小孩）好了啦！」讓老公錯愕不已，連她都愣住怎會脫口說出這種話，「我知道這種話不理性，但有時帶小孩好累，不小心會講出情緒性字眼」。

劉宜函的老公大她3歲，她說即便孩子出生，男人要一段時間才有「當爸爸的自覺」，女兒剛出生時，老公不時忘東忘西，提醒他回家一定要洗手、衣服要換掉等，搞得她變得很碎念，心想「別人的老公總是特別好」，好在她老公經1年當爸的歷練，由豬隊友變成神隊友，讓她鬆了一口氣，「現在已經放心他一個人帶小孩了」。

因為工作關係，劉宜函以往比老公早就寢，有了小孩後，睡眠時間變少，竟意外發現老公打呼聲如雷響，經常讓她難已入眠，但老公很貼心，為給她完整的睡眠時間，還自動睡沙發。

不過，1歲多的女兒「冰塊」最近晚上會突然大哭，從晚上9點半深度睡眠半小時之後，就開始睡睡醒醒，到她隔天早上4、5點出門前，仍持續哭鬧，令她十分崩潰，直呼：「頭都炸痛！」連老公都擔心她會中風。朋友告訴她這是「夜驚」，就是孩子在半夜驚醒，開始大哭大鬧，還建議她帶女兒去收驚，由於她得早起播報，只好狂灌咖啡，笑說真怕咖啡因中毒。

對於當媽後的心情轉折，她自認EQ變好了，比較不浮燥，「可能忙小孩的事情太多了，以前會很在意小事情或很受傷，現在覺得那些都是小情緒，趕快過去，有很多事情要做，還有我要睡覺！」連自己都覺得不可議：「天阿，我怎麼都不生氣啦！」

劉宜函有10年播報經驗，產後重返主播檯後，變得很感性，「以前播報小孩受傷、受虐的新聞，覺得只是新聞事件，現在會變得很憤慨。」特別是，最近播報到俄烏戰爭，看到新聞稿敘述小孩生活在那環境，她自嘲變得不專業，都需要講得很慢，免得情緒噴發出來，經常忍不住說：「天啊，那個新聞我念不完耶。」開玩笑稱這也是種「職災」。