新竹高商女籃隊2日在HBL乙組女籃賽中擊敗永春高中完成三連霸。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

繼光復高中為該校及新竹市奪下史上第1座HBL甲組冠軍盃之後，新竹高商女籃隊2日在乙組HBL女籃也拿下冠軍，而且更是隊史上第3座冠軍獎盃，連3年稱霸高中女子乙組籃球賽場，同時還以高得分、連3年無敗場，跨季36連勝的超強之勢，毫無懸念的拿下金盃。

市府指出，高中乙級籃球聯賽8強決賽3月29日於台北體育館登場，新竹高商首場碰上能仁家商以62比44獲勝，延續首戰的勝利，連續兩場8強賽事分別以71比30勝小港高中，83比50勝屏東高工，以全勝之姿晉級。

4月1日更以62比41強壓陽明高中，乙組賽事與甲組不同，是以循環賽方式辦理，新竹高商以連勝之姿，今天毫無懸念的以80比45強壓永春高中，奪得冠軍，每場比賽幾乎都以大比分差的方式獲勝取得連霸。

教育處指出，新竹高商女籃隊在106學年度及107學年度以1、2分之差敗給對手，無緣晉級全國，但從108學年度開始，連續3年皆以全勝之姿，制霸賽場，冠亞軍賽對上永春高中，由於本年度的選手群，仍有去年二連霸的班底，在板凳選手的深度上，也比起其他學校來得完整，在本年度上仍舊是各學校的頭號大魔王。

新竹高商校長劉曉雯表示，選手們雖然這幾年在乙組賽場上表現亮眼，但也因為這樣的成績，讓選手們更為有壓力，在練習上更不敢鬆懈。

教練陳姿汶則表示，也許是因為連勝的壓力與三連霸的期望，選手們其實在本年度幾場賽事，打起來並沒有完全發揮實力，但她希望球員能以平常心對待，但能夠做到本屆的態度「永不放棄」，不放棄在球場任何1分鐘、任何1顆球，用盡全力。

教育處表示，今年HBL賽場上不管是甲組或是乙組都能看到新竹市的身影，從男女雙冠光復高中與新竹高商外，成德高中也在乙組男籃獲得進軍8強的成績。