2022桃園彩色海芋季種植7萬2000多棵彩色海芋，有白紫色、紫色、黑色等特殊品種。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

2022桃園彩色海芋季2日至17日於溪海休閒農業區登場，這次融合西方愛神邱比特、東方愛神月老，打造出「芋見愛神」主題，展場種植7萬2000多棵海芋，共15個品種、9種顏色，創歷年新高，另還有DIY手作課程、小農市集、劇團表演等，往年都吸引眾多人潮賞花。

桃園市長鄭文燦表示，這次7萬2000多棵彩色海芋中，有白紫色、紫色、黑色等特殊品種，非常吸睛，從海芋大門一路走來沿途可見邱比特、維納斯、月老和牛郎織女等裝置藝術，最特別的是有代表「麵包」的財神和象徵「挑戰」的愛情魔龍，用詼諧的方式詮釋愛情主題。

農業局長郭承泉補充，這是首次規畫特色藝文市集，包括桃園特色文創、小農攤商、防災社區及花卉展售，遊客可以在市集和展售區挖寶選購在地農特產品，「療芋市集」更設置特色小農攤位，販售農業局歷年輔導的農特產品，提供最新鮮、道地的桃園小農商品，如仙草茶餅、向日葵花茶、橄欖醋等。

鄭文燦提及，目前市內有多條傳播鏈，不過新增的個案大部分都是在匡列範圍內，但Omicron傳播非常快，要採取動態清零的政策，市內開設5個社區採檢站確保社區安全，清明節連假防疫工作不停歇，每天下午2點舉行防疫會議。

桃園彩色海芋季16天展期，大園警分局也在周圍進行交管、加強取締。警方提醒，例假日與清明連假4天的早上8點至下午6點，將針對「和平西路一段與聖德北路口」、「和平西路一段與崙后路口」、「田溪路與華興路二段路口」、「田溪路與溪海路口」、「月桃路與聖德路口」共5個地點實施交管，僅限持相關通行證車輛、接駁專車、復康巴士、執行公務車輛通行。