俄烏戰爭引發史上最大金融制裁，西方國家把俄羅斯逐出全球支付體系，並凍結其外匯帳戶，使俄國央行6300億美元的國際準備中有近一半無法動用，導致盧布匯價暴跌，不到兩周貶值近一半，但隨後出現V型反轉，盧布兌美元從150:1反彈至83:1，重回戰爭前的水準，讓市場跌破眼鏡。

分析認為，強力的外匯及交易管制、維持原油出口、建立平行支付系統等一系列措施，使俄羅斯免於金融體系崩潰。

俄羅斯央行在戰事擴大後，採取一連串措施來穩定盧布，包括資本管制，限制民眾提領美元，將利率從9.5%一口氣調高到20%，暫停股市交易等，讓外國投資人無法拋售手中的俄羅斯資產。

俄羅斯同時積極維持油氣出口，以超低價折扣向印度輸出烏拉爾原油，並要求油氣出口商出售80%的外匯收入並購買盧布，從而推高盧布匯價。國際金融協會（IIF）經濟學家Elina Ribakova、Robin Brooks指出，國際油價飆漲為俄國提供2008年以來最強勁的貿易條件，預料俄國仍會獲得大量硬通貨。

俄羅斯花8年建立的國家支付卡系統（NSPK）奏效，境內支付系統未因Visa、萬事達卡撤出而崩潰，據統計，截至2020年底，俄國約有1.97億張Visa或萬事達卡，但這些信用卡未仰賴美國網絡系統來處理，而是由NSPK負責，多數俄國消費者仍可繼續用Visa和萬事達卡在國內消費購物。至於俄人無法在國外使用信用卡，反而符合克里姆林宮希望把資產留在國內的目標。