大陸網紅方媛和天王郭富城婚後育有2女，家庭幸福美滿，時常在社群分享生活點滴的她，近日分享自己的護膚保養日常，狀態超好的她，也意外曝光豪宅浴室的內裝。

方媛近日在社群分享自己晚間護膚的保養方法，素顏的她皮膚白皙透亮，看起來相當Q彈有光澤，完全沒有任何瑕疵，狀態相當好，而網友也注意到她身後的寬敞浴室，主要以白色為主，但她擺上各式鮮花做裝飾，還有嵌入式電視，簡約設計中又不失高貴典雅。

方媛分享護膚日常。(圖／取自方媛小紅書)

方媛時常分享生活點滴。(圖／取自方媛微博)

其實，過去就曾曝光豪宅的內裝，上月底她也分享生活日常，幫女兒在家裡花園弄一個「充氣城堡」，另外，她曬出女兒長髮背影照，加上背景陽台的歐式欄杆，宛如住在城堡裡的小公主，讓網友都驚艷不已。

方媛嫁給郭富城後，就過著幸福少奶奶生活，但時常分享生活點滴的她，也引來酸民嗆「沒丈夫陪伴的無聊富婆生活」，對此，她也罕見硬起來，正面回應「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」，另外也有人稱她看起來開心不起來，她也回覆「你都說那是你感覺了」。