近期歐舒丹、Jurlique茱莉蔻、Aesop、蘭芝推出各式限量香氛、保養好物，趁母親節檔期超級優惠價入手，用最划算的價格把美麗買回家。

▍1.歐舒丹夜櫻限量香氛系列

L’OCCITANE歐舒丹運用來自呂貝宏地區的櫻花，打造出星夜櫻花限量系列，捕捉櫻花於星夜中綻放的醉人時分，前調清新細膩，中調花香怡人優雅，再以柔和的麝香調作結，展現出神秘的女性魅力。

歐舒丹夜櫻限量香氛系列。（圖／品牌提供）

限定夜櫻限量香氛系列共有：夜櫻淡香水、美體乳、沐浴膠、護手霜、香氛露共五款單品，其中更有母親節檔期限定組合星空夜櫻沐浴組，含夜櫻美體乳及夜櫻沐浴膠，母親節優惠價1,690元，約等於78折，香氛控一定要趁這波優惠入手。

L’OCCITANE星空夜櫻沐浴組。（圖／品牌提供）

▍2.Jurlique茱莉蔻玫瑰活膚露2022花霧賦活限量版

2022年茱莉蔻與藝術家井上羅來（Raku Inoue）聯名合作，為保濕明星玫瑰活膚露換上翩翩蝶舞的新姿態。「玫瑰活膚露2022花霧賦活限量版」一噴立即補水，添加五大活機玫瑰補水複方，以自然恩惠喚養新肌，揉合玫瑰精華化作美肌能量，醒膚、補水、超透亮，為肌膚解渴優雅滋養、綻放極致怦然的心動美肌。

Jurlique茱莉蔻玫瑰活膚露2022花霧賦活限量版。（圖／品牌提供）

Jurlique母親節優惠活動首四日必搶「限量玫瑰活膚露組」新品即享9折買大送小玫瑰活膚露15ml。明星熱銷「經典手霜必買組」超值77折優惠，口碑超人氣「進化前導發亮組」更勝以往的超值優惠63折加碼買1送3。消費滿1萬元再贈Jurlique清新柑橘沐浴露300ml、純淨沐浴球，眾多優惠組合手刀搶購。

Jurlique茱莉蔻限量玫瑰活膚露組。（圖／品牌提供）

▍3.Aesop & Rick Owens合作限量組合

Aesop與Rick Owens共同創作推出獨特形式的限定產品系列與香水作品，包含一款芳香蠟燭，共有三種尺寸，和一款旅行組，包含四件身體及頭髮保養產品、針織設計棉套、精心調製的斯多葛淡香水，以及隨附的陶瓷擴香珠串，於Aesop官網、Aesop忠孝概念店、Aesop大安概念店、Aesop南西概念店、Aesop永康概念店和 Rick Owens 店鋪限量販售。

本次組合推出了三種尺寸的斯多葛芳香蠟燭，Owens針對蠟燭陶瓷器皿的設計靈感來自布朗庫西和達達主義藝術家漢斯·阿爾普的雕塑作品，優雅的外型搭配斯多葛的氣息，在旅程後的居家空間增添一抹寧靜迷人的氛圍，也為生活加入了些許美好的力量。（邱映慈攝）

Aesop & Rick Owens 旅行組，內容物包含Rick Owens 芫荽籽身體潔膚露、Rick Owens 堅毅辛香身體乳霜、Rick Owens 經典洗髮露、Rick Owens 經典潤髮乳、斯多葛淡香水、陶瓷擴香珠、針織有機棉套包裝。（邱映慈攝）

Aesop & Rick Owens合作推出的芳香蠟燭共有三種尺寸。（邱映慈攝）

斯多葛芳香蠟燭 65g、斯多葛芳香蠟燭 240g 。（邱映慈攝）

▍4.蘭芝櫻花限定版晚安面膜、唇膜

適逢櫻花盛開之季，韓國蘭芝於台灣母檔期間，直送盛放櫻花。不只讓旗下最經典的超能亮睡美人晚安面膜與唇膜換上難以抗拒的粉嫩櫻花春妝，更於其中添加了清新不甜膩的好感櫻花香氛，每晚睡前敷上之後香香熟睡、隔天一早亮亮甦醒，絕對是蘭芝晚安面膜鐵粉不可錯過的限量首選。

蘭芝櫻花限定版晚安面膜、唇膜。（圖／品牌提供）

本次母親節檔期除了櫻花限定版晚安面膜、唇膜必須入手，重視保溼的人一定不能錯過「水酷精壩雙星極致爆水組」，包含水酷修護保濕系列「小水精」、「小水壩」，兩款皆以超充足的正貨容量姿態入組，售價卻不到3,000元，下殺約61折。還有大容量必囤「超級莓果C大容量雙霸組」，以double大容量一次入手，滿滿的前導亮白拋光水，無論是姊姊妹妹一起用或是一次補足一整年的拋光煥白需求，都十分划算，打造摸得到也看的見的無敵透亮細緻美肌。

蘭芝水酷精壩雙星極致爆水組。（圖／品牌提供）