宮廟搶攻NFT數位文創品商機，雲林縣北港武德宮積極部署。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港武德宮財神廟積極搶攻NFT數位文創品商機，今年2月上旬推出《黑虎將軍HOYA TIGER》NFT，3月底再發行《財神趙公明》、《十年錢母》NFT，廟方2日表示NFT是新型態的數位商品，透過檔案加密成為購買者的個人資產，可以在網路交易平台轉售，除了是1種信仰收藏，也是有價金融商品。

北港武德宮主任委員林安樂為台大經濟系、政大金融所高材生，畢業後投入金融業，再回故鄉北港鎮擔任武德宮主委，以其財經專長突破傳統，陸續推出一卡通聯名票證、「AI影像分析系統」人流管控、最潮香客大樓等，今年則搶攻NFT數位文創品潮流。

林安樂表示，3月底武德宮與網路交易平台合作，推出《財神趙公明》、《十年錢母》NFT，由於不少信眾還不習慣這種數位文創品，因此只要購買《財神趙公明》NFT，即贈送實體武財神香火袋1份；《十年錢母》NFT則寄送2022至2031年每年發行的實體錢母。

武德宮說，很多人對於NFT數位文創的虛擬商品並不了解，簡單而言，以往廟方要發行財神爺的圖像文創品，設計圖案後須印出、裱褙，再附上證明書，NFT則是將加密編碼圖檔發送到購買者在交易平台的個人帳號，成為購買者的私人資產，可隨時登錄帳號查看，日後還可轉售。

科技業者指出，NFT就是1種虛擬的數位產品，目前在藝文界較為普遍，創作者的1張照片、1幅畫、1段聲音，甚至1段文字，都可經由加密編碼圖檔變成有價商品，宮廟發行的NFT數位文創品，對信眾的主要意義應是信仰收藏，實體或虛擬就顯得不那麼重要了。