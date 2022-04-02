統一獅隊20歲新秀投手劉予承生涯首度從開季一軍出發，昨天總教練林岳平還問他會不會緊張？他笑著說：「不會啊！心情調適好，要準備去面對一軍比較厲害的打者，也有去問一些學長，做好投球的策略。」

劉予承是獅隊前年季中選秀第3輪指名，經過這段時間磨練，今年在幾名主力牛棚投手江承峰、吳承諭調整狀況較慢的情況下，他也被教練團帶進一軍名單，被賦予長中繼的角色。

「一定會期待一軍，其實去年就知道自己有這樣的能力，所以今年在春訓階段就把自己準備好。」劉予承指出，相較於去年，今年自己的心態更成熟，也會跟學長討教比較難解決的打者是誰。

被問到熱身賽印象最深的打者是誰？劉予承說：「樂天桃猿的朱育賢。很多學長都說他是很好的打者，對戰他時，自己投起來的想法也會比較多，相較於對其他打者，球路思考更多。」

昨天名單公布後，「餅總」還問劉予承會不會僅張，「我說不會啊！他說真的假的？我現在還沒有那麼緊張，平常心，經過一些比賽累積經驗後也不太會緊張。」

對於今年目標，劉予承說：「先穩定出賽，一軍表現不要大起大落，成績不用到太好，但至少在丟球上要給教練信任度。」