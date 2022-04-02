于美人對餐廳環境讚不絕口。（TVBS提供）

TVBS、台視周六實境節目《來吧!營業中》本周播出餐廳試菜，演藝圈老饕于美人、路嘉怡、張文綺、莎莎、臧芮軒到「老屋」用餐，主持群第一次「接客」手忙腳亂，主廚姚元浩和工讀生吳映潔的嫌隙也越演越烈，讓「老屋」營運陷入危機。

《來吧！營業中》播出1、2集後引起網友高度討論，迫不及待想看餐廳正式營運，連炎亞綸本人都敲碗「想快點看到第3集」。而第3集一開頭，就遇到大魔王于美人來挑戰，才入坐沒多久，立刻跟店長庹宗康客訴：「菜怎樣我不知道，但餐能不能快一點，我很餓。」讓忙於5人餐點的主廚姚元浩完全亂了陣腳。

吳映潔外場服務送餐時，遭于美人質疑「為什麼我的餐盤不一樣顏色」，吳映潔求好心切頻頻進入廚房找一樣的餐盤，被主廚姚元浩質疑「進來亂」，忍不住對吳映潔大吼：「叫妳不要進來廚房，妳出去！」吳映潔反駁：「可是我外場沒事做。」遭姚元浩回嗆：「妳外場沒事做，關我屁事。」吳映潔聽了委屈啜泣：「我只是想有好的服務，讓客人開心，但他們一直叫我『出去』，我聽了心裡不舒服。」

正當大家在廚房吵得轟轟烈烈時，外場客人紛紛表示尷尬，于美人還笑說：「包包準備好，隨時要逃。」庹宗康聽見客人的客訴，進入廚房嚴肅說：「情緒給我放在心裡，客人覺得你們很煩了，嘴巴給我閉起來。」吳映潔心裡不好受，為調整情緒，躲在一旁邊哭邊洗碗，但事後她也知道姚元浩一個人煮飯很辛苦，未來希望自己可以好好幫忙他。庹宗康對於第一次營運表示開心，雖然有些衝突，但至少知道大家都是為了餐廳好。

用餐完畢後，莎莎跟張文綺接受訪問，莎莎身為咖啡店店長，單刀直入給「老屋」建議就是「快把店收了吧！」讓一旁的張文綺聽了大笑，莎莎急忙解釋：「經營餐廳很辛苦，服務業真的不好做，好好當明星比較實際。」鹹酥雞店的老闆娘張文綺也喊話主廚姚元浩：「食物『炸』就是好吃，不知道怎麼料理『炸』就對了。」還提出跟「老屋」聯名炸物的想法。