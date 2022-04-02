今天在NBA場上馬刺以130：111大勝拓荒者，這場勝利對馬刺來說相當重要，因為他們必須維持在西區第10名(包含)之前，也要力保名次至少與湖人相同。他們本季與湖人交手2勝2敗，但對西區球隊戰績較佳，所以若兩隊都第10名，馬刺就能闖進附加賽，同時湖人在今天敗給鵜鶘，讓他們穩穩保住優勢。

Devin Vassell led the way as the Spurs virtually shut the door on the Blazers' playoff hopes 👀



22 points

4 rebounds



9-of-15 FG

4-of-8 3PM pic.twitter.com/eRqwVwcEDk — Spurs Nation (@SpursNationCP) April 2, 2022

馬刺當家球星穆雷(Dejounte Murray)因呼吸道狀況缺席，不過球隊為附加賽仍拚盡全力，拿殘破的拓荒者開刀，此戰馬刺球員得分平均，瓦塞爾(Devin Vassell)砍全隊最高22分、強森(Keldon Johnson)拿21分、柯林斯(Zach Collins)15分、波爾多(Jakob Poeltl)和(Joshua Primo)都有13分表現，全隊有8人投籃命中率破6成。

馬刺在台灣時間4月4日早上仍要對決拓荒者，屆時穆雷有望回歸，想贏下對手應該不難，湖人則要在同天半夜3點半對抗金塊，後者目前排西區第6，湖人以完整陣容迎敵都不見得能贏，所以馬刺擁有極大優勢，只要在接著5場比賽力保排名「不落後」湖人，就能穩穩挺進附加賽，但同樣得面對金塊、勇士等強隊。

馬刺與湖人本季交手2勝2敗，10月27日以121：125輸球、11月15日以106：114敗陣，但12月24日以138：110狂電對手，3月8日再以117：110勝出，雖然他們無法用雙方對戰成績拿下優勢，但本季馬刺對上西區球隊取得22勝25敗，優於湖人16勝31敗，所以若最後戰績與湖人相同，仍能把對方一腳踢開，球迷們希望哪隊挺進附加賽呢？