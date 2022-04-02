有消息指出，陳時中於上周二曾密會民進黨高層，等到防疫工作收尾後，可能投入台北市長選舉，不過陳時中並未證實此事。前立委沈富雄直言，照陳時中目前的防疫模式，他永遠看不到隧道盡頭的光，可能到了6月陳時中會由身兼民進黨主席的蔡英文總統徵召參選，但若如此，蔡英文就得扛下所有的後果和責任。

陳時中於上周二曾密會民進黨高層，等到防疫工作收尾後，可能投入台北市長選舉。陳時中在疫情指揮中心記者會上被問及此事時並未證實，只笑說，「民進黨高層很多」。醫界人士表示，6月30日應該是疫情要落幕的一個關鍵時間點，否則陳時中根本無法卸下指揮官參選台北市長。

不過，有黨內人士指出，陳時中個性豪爽，是個老菸槍，最近才喊要戒菸，他愛唱歌、喝酒，說不定哪天被爆出什麼照片、影片，「台北市選民很機車、很難搞」，有時一張不妥的照片，就可能翻轉選情，尤其陳時中政治性格很強，不是「中規中矩」的傳統型醫生，黨內也很憂心陳時中會不會有「未爆彈」。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中和蘇院長都說不會升級，但其實陳時中已經把級廢了，他只是憑著心證，「那邊捏緊一點，那邊放鬆一點」。沈富雄認為，防疫的分級應該存在，但是要修改內容，因為Omicron和Delta不一樣，所以分級的標準應該不一樣，「但他做不來，就沒有級了」。

沈富雄指出，照陳時中的說法，隧道盡頭看到光，就可去選，但他這個做法，是永遠看不到光的。沈富雄推測，可能到了6月，陳時中就說「蔡總統徵召我，沒辦法，拜拜，那蔡英文總統要完全扛下這個後果和責任」。