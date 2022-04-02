星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、巨蟹座、金牛座談戀愛太傻、太認真，總是包容另一半的所有缺點，唯有被徹底傷害，他們才會醒悟。

▍1.雙魚座

雙魚座的人生重點就是愛情，只要開始談戀愛，他們就會深陷其中無法自拔，他們願意付出一切，甚至犧牲許多珍貴的東西也在所不惜，只要能讓戀人重視自己、在意自己，他就覺得一切付出都值得。雙魚座在愛情中包容力很強，還會為了對方不斷改變自己，就算戀人不斷傷害自己，他們往往還是會選擇原諒，因為太過於深情和執著，所以總是無限度信任對方，他們愛得太卑微，等到遍體鱗傷時，他們才會放過自己。

▍2.巨蟹座

巨蟹座平常看起來很穩重，不過談戀愛的時候會失去理智，尤其付出真心的時候，特別會做出傻事，他們心思細膩，很容易沒有安全感，常常會因為某些蛛絲馬跡，而開始疑神疑鬼，他們很需要對方的愛意，無論付出再多，只要對方一句感謝，那些辛苦彷彿都不存在。巨蟹座在愛情中犧牲太多，所以除非一再觸碰他們的底線，讓他們徹底失望，他們才會看清對方無情的真面目。

▍3.金牛座

金牛座個性謹慎又固執，他們面對感情總是小心翼翼，要花很長的時間觀察一個人，不太會輕易交出真心，一旦他們墜入愛河，就是失去理智的開始，他們對愛太執著，明明兩個人不適合，對方甚至做出許多傷人的事情，他們依然執迷不悟，覺得對方有一天會改變，就算理性上知道兩個人沒有結果，還是想要再堅持看看，期盼那一絲轉機。金牛座非常包容另一半，眼裡只看得到對方的優點，所以遇到爛人時，就很容易吃虧，被傷透了才發現自己的付出不值得。