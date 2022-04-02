首屆台中國際動漫節登場，50家業者拚場推好康，會場擠滿動漫迷。（陳淑芬攝）

首屆「台中國際動漫節」今天起一連4天在台中國際展覽館登場，動漫魅力不可擋，首日即湧入5萬人次，展現中部動漫迷熱情。台中市長盧秀燕邀請動漫迷落實防疫措施，前來一睹為快；主辦單位表示，展場匯聚50家業者、200個攤位，木棉花等業者針對中部釋出優惠、獨家商品及滿額送活動拚場會粉絲。

台中動漫迷引領期待的「台中國際動漫節」，清明節連假4月2日至5日登場，展出時間自上午10時至下午6時，包括漫畫、動畫、輕小說、遊戲、玩具、模型、文創商品及流行服飾與音樂等，今天一早就吸引大量動漫迷到場，因應疫情實施「實聯制」，進場速度較慢，排隊隊伍綿延500多公尺後再折返，場內熱情動漫迷人頭鑽動。

台中市長盧秀燕參加開幕儀式致詞表示，市府積極推動動漫產業，從2019年起開辦「台中動畫製作計畫」、2020年率先制定「台中市原創漫畫創作補助辦法」，給予補助金實質支持，讓有志於動漫者持續創作，培育人才。

她並強調，市府爭取文化部國家漫畫博物館續留台中市外，並多元行銷台灣在地原創動漫創作，未來將持續推展動漫政策、厚植創作量能基礎，營造台中成為動漫之都。

主辦單位表示，國際動漫節首度來台中舉辦，50家參展業者特別針對中部動漫迷推出更多的優惠、獨家商品及周邊滿額送活動，讓動漫迷驚艷不已，中午前已湧進7千人，場外仍大排長龍擠滿人潮，直到下午近6時統計，進場人數已達5萬人次。

各家業者卯足全勁推出獨家精品及特惠商品，木棉花推出限定三款福袋及全新精選商品與周邊鄧，其中《進擊的巨人》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《JOJO的奇妙冒險》等三款是台中動漫節限定。

此外，台中靈魂衝刺玩具店舉辦四驅車比賽；東販、角川及尖端在動漫節首度聯合展售，推出折扣促銷；現場推出多款「BL原創精品福袋」；長鴻除推出人氣特裝版限定商品外，並舉辦名師一日出張活動，憑消費發票可參加簽書會。Riot Games與台灣大哥大主辦、TESL台灣電子競技聯盟執行的《特戰英豪》2022春季盃，殺進總決賽的隊伍今天也在會場一決高下，並舉行互動活動。