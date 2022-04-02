香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，陸續生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎，而她也獨自扶養3子；張柏芝在愚人節下廚替帥兒們做飯，分享他們用餐狀況，14歲Lucas變得不愛上鏡，反觀12歲小Q自在地享用，而留著長瀏海遮眼睛，網一看以為複製貼上生父，驚呼「少年謝霆鋒」。

張柏芝近期已減少3個帥兒子曝光機會，昨（1）日愚人節罕見在IG發文，上傳親自下廚替帥兒們做大餐的影片，但忍不住哀怨「我兒子總是對我的美食很敷衍；畫面中她和二兒子小Q邊吃邊聊天，母子互動充滿溫馨感。

張柏芝二兒子Quintus越大越像謝霆鋒。(圖/ 摘自張柏芝IG、摘自微博)

有趣的是，小Q從小被認為五官比較像媽媽張柏芝，性格也溫柔，但隨著年紀增長，12歲的他外型越來越像爸爸謝霆鋒，影片中小Q留著長瀏海，像極了謝霆鋒年輕時瀏海遮眼睛的造型，讓網友一看都忍不住驚呼，「這根本複製貼上爸爸」、「少年謝霆鋒」、「越大越像謝霆鋒了」。

張柏芝和謝霆鋒離婚後，獨自扶養3個兒子。(圖/ 摘自張柏芝微博)

張柏芝大兒子Lucas則隨著年紀越大，反而不那麼喜歡露臉，就算給媽媽張柏芝拍攝，但堅持要有馬賽克遮擋，乖乖地坐在餐桌前吃著張柏芝準備的美食；不過，Lucas一頭捲髮仍相當搶鏡，和去年他的生日宴造型差不多。