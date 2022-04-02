「男生是不是會怕主動」，有名正妹表示身旁的男同學透過匿名聊天軟體，或是班上分組討論時，大夥都很聊得來，但是有一點她很疑惑，就算男同學對某個女生對象有好感，卻不敢進一步向對方要Line或IG，得到的原因竟是怕因為變成「噁男」，讓她覺得男生是不是想太多；網友則回應「怕被討厭」、「超容易變噁男」、「被打槍傷自尊」、「長相決定8成」。

一名正妹在「Dcard」論壇匿名發文，她表示班上有些男同學在匿名軟體，或是在班上分組時，都能聊的很愉快，甚至也有男同學會向她表示對某個女生對象有好感，但是，她很疑惑這些男同學因為害怕被說成「噁男」，便不敢主動要Line或IG。

一名正妹疑惑男同學太主動向女生要Line會變「噁男」，她指出別「咄咄逼人」聊天竟被網友狂吐槽。（翻攝自Dcard）

她個人覺得男生不要呈現出「咄咄逼人」的聊天，其時都不會像噁男，而且男生向女生要聯絡方式是很正常的事情，也思考「真的有這麼多女生都對你們抱有這麼大的惡意嗎」，會不會是男同學們想太多了。

文章一出，網友紛紛留言回應「應該是說怕被討厭」、「可能都怕拒絕後連朋友都當不成」、「對！超容易變噁男」、「怕被打槍傷到自尊」、「不夠帥！主動認識女生只會被當噁男」、「常常聽到女生評論男生長這樣還敢來要ig」、「人帥真好，人醜性騷擾」、「其實女生遇到男生太主動一樣會怕，好嗎」、「長相決定8成」。