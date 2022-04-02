台北市又傳出有專責病房護理師確診，北市衛生局疾病管制科長張惠美證實，今天新北市有一例本土病例案23987，為30多歲女性，於台北市和平醫院專責病房擔任護理師，病房每周都會有例行採檢監測，3月28日例行性採檢為陰性，4月1日有輕咳、喉嚨痛症狀，自行至醫院採檢，PCR陽性確診，Ct值27。

北市衛生局表示，根據護理師回應，曾與新北市公布的確診者健身房足跡重疊，但仍需要進一步釐清感染源，看是與社區或與醫院內感染有關。目前已匡列居家隔離4人，同病房工作人員29人採檢結果全數陰性。