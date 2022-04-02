黃彥富在自家公司前展示「城市之光集合」設計裝置作品。（廖素慧攝）

嘉義市主辦的台灣設計展落幕，但民間版的設計展一直惦惦在世賢路上守候行色匆匆的路人，這是水電材料業者黃彥富與設計師合作，利用不鏽鋼管、木質材料搭配綠色植栽，設計出「城市之光集合」作品，晚上點燈，照亮夜歸人回家的路。

黃彥富說，嘉義市去年底至今年初舉辦2021年台灣設計展，當時他就與設計師合作，運用自家公司的水電材料不鏽鋼管、木質木板等素材，加上綠色植栽，在公司前面空地創作「城市之光集合」，官方的設計展落幕，自家的設計展品一直延續下來。

「城市之光集合」白天有陽光灑落，透光敞亮洋溢綠意，晚上點亮燈又充滿溫馨氣氛，也像是戶外咖啡亭，吸引路人的目光。

黃彥富說，有次寒冬夜裡他在公司加班到很晚，熄燈離開之際發現世賢路一帶好暗，感覺特別冷，後來就在公司前面空地擺設大棵耶誕樹點燈，起初是覺得好玩，同時能讓夜歸的人感受到被守候的溫度，卻意外獲得很多回響，就更想繼續分享這分溫暖。

接下來每年到耶誕節期間，他就與設計師朋友合作，利用水電材料、裝飾文創品等物料，創作別出心裁的耶誕節造景裝置藝術，照亮夜色，已經持續10多年了，去年因為響應設計展而做了不同於耶誕節的設計。

黃彥富認為嘉義市辦過台灣設計展，就像種下秧苗，要能促進這座城市的發展，因而「城市之光集合」作品促使他思考再延伸成為移動盒子的可能性，可以移動到各場域傳遞創意、設計、溫暖。