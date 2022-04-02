本土疫情升溫，繼台積電（2330）宣布2日啟動分流及居家／異地辦公，並暫停一切慈善基金會、文教基金會活動，半導體廠聯電（2303）、世界（5347）等2日也陸續宣布相關措施，目前兩家業者尚未啟動，預計清明連假結束、6日啟動分組分流作業、異地辦公等措施。

面板大廠群創也指出，提升防疫規範，自6日起依職務地點與屬性採取分組分流上班、降低各類群聚會議等活動。