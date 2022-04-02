疫情升溫 世界先進、聯電、群創：連假後實施分流作業等措施 18:592022/04/02 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯電預計6日啟動分組分流作業、異地辦公等措施。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫，繼台積電（2330）宣布2日啟動分流及居家／異地辦公，並暫停一切慈善基金會、文教基金會活動，半導體廠聯電（2303）、世界（5347）等2日也陸續宣布相關措施，目前兩家業者尚未啟動，預計清明連假結束、6日啟動分組分流作業、異地辦公等措施。 面板大廠群創也指出，提升防疫規範，自6日起依職務地點與屬性採取分組分流上班、降低各類群聚會議等活動。 台積電舉辦「設備博覽會」 強化產學交流 台積電推動「多元與共融」職場環境 成就員工價值 #台積電 #世界 #聯電 #日啟動 #異地辦公 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資績效導向 電動車族群命運大不同 11:002022/04/02 財經 連假第1天就出事！台積電聯電ADR慘殺 兇手抓到了 10:192022/04/02 財經 台積美國Fab 21廠 傳明年Q1裝機 04:102022/04/01 財經要聞 今世界公民日 民團再批太極門案 18:502022/04/01 生活 本周選書－《從統計看經濟》 04:102022/04/02 產業特刊 因應疫情升溫 台積電2日啟動分組分流、異地辦公 03:062022/04/02 財經 持續送愛到偏鄉 中華開發金控「營養100」計畫開放申請 14:042022/04/01 財經 外資捧神山→首季達高標 Q2再進化 04:102022/04/01 財經要聞 壽險買股賺爆 還有3,273億沒落袋 光台積就帶來近千億未實現利益 04:102022/04/01 財經要聞 疫情爆發！台積電超前部署 啟動分組分流、居家辦公 22:582022/04/01 財經 台積電高雄「設廠土地」環保局驗證通過 16:152022/04/01 區域情報-高雄 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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