俄羅斯入侵烏克蘭，攻擊變得越來越激烈，外界擔心，如果俄羅斯以失敗結束戰爭，被逼急的普丁，會不會改用核武攻擊烏克蘭。美國軍方取消原計畫的洲際彈道導彈試驗，目的是為了緩和美俄之間的核對峙緊張局勢；而法國近日則把3艘核動力飛彈潛艦，派出去執行警戒任務。前立委林郁方表示，美國、法國等西方國家也有一些動作，但他不認為有哪一個國家會真正想去打一場核戰。

林郁方2日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國、法國等西方國家的一些動作，最主要是因為他們沒有把握，俄烏戰爭最後會變成什麼樣的結局，當這個結局讓普丁非常不爽時，也就是普丁在戰爭結束前，預測到戰爭可能結果的情況下，會不會動用小型的戰術核武，重創烏克蘭軍隊，或是鄰近對俄羅斯不友善的國家。西方會有這樣的擔心，因為普丁有著不可預測、看起來蠻狠的那一面。

林郁方接著表示，俄烏戰爭爆發同時，普丁下令俄國的核子部隊提高警戒。擁有核武的西方國家表態，他們有打核戰的決心和能力，俄羅斯最好不要輕率使用核武。他認為，美國要出來講清楚，是否可以帶頭強調，在任何情況下，絕不使用核武。

林郁方指出，美國官員學者曾勸當時擔任美國總統的歐巴馬說，保持一種模糊比較好，要不要率先使用核武，也保持模糊；也就是經過仔細衡量盤算後的刻意模糊，讓俄羅斯去猜、讓其他擁有核武的國家去猜，美國會在哪種情況使用核武？因為他們不知道美國的想法，所以不敢先動用核武。因此，美國不承諾不率先使用核武，也沒有講得很清楚，就是保持模糊。

林郁方認為，現在一些國家有很多的動作，其實是一種姿態。他不認為有哪一個國家會真正想打一場核戰，去把地球毀滅。