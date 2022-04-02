50位小學生和家長今天在金寧鄉長楊忠俊（中）的帶領下客串「一日小農」，在細雨紛飛的清明時分播下種子。（金寧鄉公所提供）

老農應邀解說和示範培土、鋤草、鏟土、種植和傳統耕牛犁田下，引導大家趁著春雨霏霏播種入土。（金寧鄉公所提供）

大家一起來！在清明連假留下美好的田野回憶。（金寧鄉公所提供）

金門昔果山的落花生以香味、油質多馳名，50位小學生和家長今天在金寧鄉長楊忠俊的帶領下客串「一日小農」，在細雨紛飛的清明時分播下種子，期待夏日來臨時在舊名「菽蒿山」的紅土大地，迎來一季的豐收和喜悅。

鄉長楊忠俊表示，清明時節氣溫漸升，雨量增多，正是春耕的大好時節，也是一年重要的節氣之一，故有「清明前後，種瓜點豆」之說。這項以「好事花生」為主題的活動，希望在一鄉一特產的活動規畫下，讓落花生的在地農產為更多人知道，也為這座濱海聚落吸引遊客來到。

這項由金寧鄉公所主辦，邀請學童和家長體驗的「一日小農」親子活動，在昔果山社區發展協會吳西川理事長、吳啟騰校長主講，並邀請老農解說和示範培土、鋤草、鏟土、種植和傳統耕牛犁田下，引導大家趁著春雨霏霏播種入土。

小朋友開心穿梭田埂，讓媽媽用手機拍下自己跟著大黃牛，走在昔果山鬆土播種的田間，等待「好事花生」結果纍纍的日子來到，也在清明連假留下美好的回憶。