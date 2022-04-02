現今網路發達，很多問題只要上網搜尋便可找到答案。一名女網友分享，14歲的妹妹習慣用手機查資料，有天無意間看到妹妹的搜尋紀錄，包括「為什麼阿嬤覺得我吃飽了」、「貴婦上廁所可以忍住不看自己內褲嗎」等無厘頭的問題，讓網友笑喊「我想要看更多的搜尋紀錄」、「她問的每一個問題我也想知道」。

原PO在網路論壇Dcard發文透露，14歲的妹妹最近拿到新手機，不過平時只會用來和家人、朋友連絡，以及上網查資料。不過，有次她向妹妹借手機查資料時，無異間看到妹妹過去的搜尋紀錄，讓她當場愣住。

從原PO上傳的截圖畫面可見，妹妹最近搜尋了「為什麼阿嬤覺得我吃飽了」、「算人頭的店如果發生衝突斬首後要算錢嗎」、「雞腎臟壞掉需要洗腎嗎寵物醫院」、「貴婦上廁所可以忍住不看自己內褲嗎」、「不結婚又沒朋友死掉怎麼辦清明節」、「熬夜但皮膚變白了是差不多了嗎」等。

妹妹上網搜尋過各種奇怪問題，讓原PO哭笑不得。（圖／翻攝自Dcard）

妹妹無厘頭的問題也讓原PO哭笑不得，直呼「好想知道她腦袋一整天都在想什麼，為什麼會有這些疑問」，不過她也對妹妹的問題相當好奇，並在文末逗趣的詢問，「所以貴婦上廁所可以忍住不看自己內褲嗎？」

貼文曝光後立刻引起廣大迴響，許多網友笑稱，「我想要看更多的搜尋紀錄」、「我以前怎麼不會有這些問題，你妹妹太可愛了」、「很好奇她是經歷了什麼才想出這些問題，感覺是個很有趣的女孩」「這些問題好像真的蠻有趣的」、「她問的每一個問題我也想知道」、「算人頭那個超好笑」、「正常不是『阿嬤為什麼一直覺得我沒吃飽』嗎」。