俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）1日結束為期兩天的訪問印度之行，他與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）討論烏克蘭戰爭對俄印關係的影響，以及兩國在貿易、投資與國防等領域繼續合作的方式。

拉夫羅夫表示，俄國已準備好滿足印度對石油、軍事裝備和其他商品的需求，並透露俄羅斯已開始和印度及其他友好國家用本國貨幣進行貿易，以繞過西方制裁造成的「障礙」。

當被問及雙方在會談中是否討論建立盧布─印度盧比支付系統時，拉夫羅夫稱，多年前俄國與印度、中國等國貿易就開始使用這樣的安排，現在此一支付系統將會強化。他強調：「我們不想依賴一個隨時會關閉的系統，也不想依賴一個主人可以在一夜之間偷走你的錢的系統。」俄國會找到方法繞過西方非法單邊制裁造成的人為障礙。

據了解，印度曾在茶葉等少數項目與俄羅斯嘗試盧比─盧布支付機制，但不曾有大規模的商業應用。

美國先前已警告，試圖規避美國對俄制裁禁令的國家將面臨後果。白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）周三直言，美國不想看到印度「加速」進口俄羅斯的能源和大宗商品。