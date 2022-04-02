清明連假首日，國華街與友愛街口人潮擁擠。（程炳章攝）

國華街為傳統美食街區，清明連假首日人潮不斷。（程炳璋攝）

台南市清明連假首日新冠肺炎本土疫情飆破160例，加上天候不佳全天陰雨，仍止不住觀光人潮，今年在後壁區國際蘭展加持下，全市遊客總數仍較去年同期增加3成，旅宿業住宿率達9成滿。

清明連假第1天，台灣本土病例持續飆升，且全天陰雨不斷，氣溫偏低，各景區仍止不住觀光人潮，國華街著名的春捲店全天有排隊人潮，友愛街、正興街美食店都有排隊人龍，加上周邊商圈的海安路、河樂廣場的逛街遊客，估計超過街區遊客3萬人。

新化、安平老街同樣出現近萬人次遊客，白河區關子嶺因天冷有3000人前往泡湯吃桶仔雞美食。左鎮化石園區上午湧入破千名遊客，累積達百萬訪客入園。

台南正值春花盛開，包括學甲光華蜀葵花、玉井雙秀園的錫葉藤花牆瀑布、台南公園的羊蹄甲、烏山頭水庫南洋櫻粉紅大道，西港金砂花旗木步道還舉辦野餐季，吸引遊客拍照拍照。

適逢台南市後壁區舉辦國際蘭展，每天都吸引1萬多至2萬名遊客湧入，正統鹿耳門聖母廟高空煙火3日登場，都為台南市連假觀光加分。台南市觀旅局估計，台南市清明連假首日達228連假規模，比去年同期人潮增3成。

台南市觀旅局長郭貞慧分析，去年清明節雖還未爆發大規模疫情，全台仍處在疫情籠罩氛圍中，政府不鼓勵連假全面開放旅遊，今年雖然疫情飆升，中央流行疫情指揮中心宣布第3劑疫苗普及率達5成，傾向逐步解封，對比去年對疫情擴散的小心翼翼，民眾心態明顯不同。