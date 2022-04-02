儘管高雄鋼鐵人2日首次排出布朗、班尼特組合，「男模」呂政儒更在第3節投進生涯第6000分，可惜鋼鐵人末節擋不住戴維斯的內線單打，以及簡祐哲、李愷諺、里金斯等人的三分外線，國王終場105比94力挫鋼鐵人，除了拿5連勝，本季更是對決鋼鐵人3戰全勝，目前13勝6敗繼續穩居龍頭。

賽前還差8分就可達成生涯第6000分里程碑的呂政儒，開賽沒多久就投進三分球，不過接下來鋼鐵人全看班尼特表演，他在首節投7中5，含三分球投5中4，貢獻15分、4籃板及2助攻，幫助鋼鐵人打完首節，取得27比22領先優勢。

不過地主國王次節隨即發動追分，先靠利金斯的上籃，追成42比42平手，甚至靠著湯瑪士的中距離，取得49比48超前，可是楊敬敏與布朗開始在場上爆發口角，氣氛一度相當緊張，打完上半場，鋼鐵人54比52領先，呂政儒累積7分。

呂政儒的生涯第6000分，順利在第3節還剩8分13秒靠著快攻上籃拿到，不過國王也靠李愷諺、里金斯、湯瑪士等人火力掩護下，不僅重新搶回領先優勢，更在打完前3節，取得81比75領先，里金斯已拿19分，湯瑪士18分、16籃板。

來到末節，國王再次利用戴維斯可跟另一名洋將上場的另類雙洋將優勢，逐漸擴大領先差距，除了戴維斯內外開火，李愷諺、簡祐哲與里金斯也都投進三分外線，打到最後1分57秒，國王取得105比88大幅領先，提前預告5連勝到手。