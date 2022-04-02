中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華4月2日在北京主持召開外貿形勢座談會。他強調，要加強對外貿形勢的分析研判，堅持穩字當頭、穩中求進，千方百計完成中央經濟工作會議確定的穩外貿目標任務。

胡春華指出，各地區和有關部門按照黨中央、國務院決策部署，積極促進外貿發展，在企業的共同努力下，今年一季度總體開局良好，為實現全年目標打下了較好基礎。但同時要看到，外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展面臨諸多風險挑戰，實現穩外貿目標需要付出更大努力。

胡春華強調，情況越是複雜，越要求未雨綢繆、積極應對。有關部門要密切跟蹤形勢、準確分析研判，充分聽取專家學者和企業的意見。要把加強和改進對外貿企業的服務放在更重要的位置，促進已出臺的各項利好政策措施落實落地，同時積極為企業排憂解難。

胡春華希望研究機構和專家學者充分發揮自身優勢，加強對外貿領域重大問題和風險的分析研究。外貿企業處於市場一線，對形勢變化最敏感，要積極應對生產經營中遇到的新情況、新問題。