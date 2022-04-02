中信兄弟王政順生涯首度開季從一軍出發，1日練球時學長周思齊就對著他微微笑，還對著他說「加油」，讓他感到一頭霧水，直到後來「放榜」開季名單王政順才知道原因，「他跟我說，既然有這個機會就要好好把握。」

王政順去年在一軍只有1打席，但今年被賦予內野「工具人」角色，也被帶進開季一軍名單，當時率先得知開季名單的周思齊在練習時給了王政順一抹微笑，周董笑著說：「知道他進到開季一軍名單很為他高興，因為他一直是很努力的選手，但我不能多說些什麼，所以在練習時就給他一個微笑。」

當時看到學長「詭異的微笑」，王政順還一頭霧水，「他很少這樣笑！他說既然有機會就要好好把握，每個人都想開季在一軍表現，希望能健康打滿一整季。」聽到開季從一軍出發他並不會緊張，他笑著說：「因為去年第一次上一軍已經緊張完了！」

經過這段時間的磨練，王政順認為心理層面進步很多，尤其去年在夜間比賽守備發生失誤讓他印象深刻，「有了失敗的過程才知道要怎麼讓自己進步，很多學長也會給我建議，最重要的是上了場就要大膽去做。」季後他為了提升自己的守備能力，也參加了王威晨「龍的傳人」守備特訓班，希望不管在打擊、守備都能趕快融入。