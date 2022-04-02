渣男慘遭「封車」！1名網友在路邊發現1輛機車被塑膠膜狠狠封住，上頭紙條寫「渣男負責任」，引發熱議；不少人認為負責任的「任」字寫得蠻奇怪，笑說像是「負責壓」、「負責庄」、「負責住」，也有人曝光機車另一面是貼「愚人節Happy」，疑似只是惡作劇。

1名網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，1輛停在路邊的摩托車遭塑膠膜封住，該塑膠膜緊緊纏繞整輛機車，僅露出些微輪胎部分，前後左右與上方全是塑膠膜，塑膠膜上還貼有1張紙條寫「渣男負責任」，讓目擊民眾紛紛質疑是車主女友的報復行為，引發熱議。

1名網友在路邊發現1輛機車被塑膠膜狠狠封住，上頭還貼紙條寫「渣男負責任」，引發熱議。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

文章中還有另名網友在留言處曝光該機車另一面的照片，只見上頭貼著1紙條寫「愚人節Happy」，疑似是整人事件。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO說「生日被整車我看過，但渣到被綁車還是第一次，輪子還加鎖，真好奇車主」；其他網友紛紛留言將負責任看成「負責壓」，留言說「是簡體字：渣男只負責『壓』」、「為人類想出名而犧牲的保鮮膜哀悼」、「明天破蛹變蝴蝶」、「我看過被鎖+綁在電線桿上的」、「負責庄」、「那個狂，部首錯了」、「我看成負責住」。

文章中還有另名網友在留言處曝光該機車另一面的照片，只見上頭貼著1紙條寫「愚人節Happy」，疑似是整人事件。