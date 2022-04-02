俄烏戰事延宕超過一個月，普丁掌握的兵力折損狀況超乎預期。烏克蘭軍方近日在臉書發布幾張「道路救援」照片，在北部蘇梅地區（Sumy）的河流裡打撈一輛泡水的俄羅斯T-72B3主戰車，據悉裡面還有3具士兵遺體。想不到戰爭已經夠忙了，還要負責俄軍狀況百出的糗事，讓網友看了直呼:「超傻眼…」。

根據烏方參謀部臉書周四(31)上傳幾張照片顯示，在蘇梅地區一處河畔發現一輛翻覆的俄羅斯裝甲車，可以看出可能已經擱置了好一陣子沒人理會，整輛車完全沉入河底，底盤朝上，畫面看了淒涼。貼文還提到，烏克蘭當局花了4名人力同心協力將坦克綑綁後拖上岸。外媒則指出，車內驚見3具俄士兵屍體，當時跟著車輛跌落河裡難逃一死。目前遺體已經轉交給國際組織進行後續程序，車輛也將由專家小組檢視處理。

早前，推特上才流出俄羅斯主力戰車T-90同樣翻覆河裡的照片，引來大批網友嘲諷:「T-90展示了前所未見的技能」、「潛水坦克!第一次看到…」、「就說入侵是個錯誤吧。」、「各位，其實這是新的藏匿戰略!」此外，烏方參謀部不久前才公開另一輛T-80U型主戰車慘陷融雪被迫停滯途中，只好出動挖土機拔刀相助。