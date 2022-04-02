將捷鬱金香酒店配合防疫採高規格封館清消。（將捷鬱金香酒店提供）

將捷鬱金香酒店配合防疫採高規格封館清消。（將捷鬱金香酒店提供）

位於新北市淡水區將捷金鬱金香酒店，昨（1）日傳出入住房客身體不適，送往馬偕醫院就醫後確診。酒店今發聲明表示，當時值班主管獲悉，隨即啟動全區消毒作業，當班員工進行快篩並安排自主管理，一切配合中央防疫相關規定。

將捷鬱金香酒店在聲明中表示，接獲該房客確診通知後，隨即協助12名當班員工前往醫院採檢，全員檢測結果皆為陰性，並對即將入住旅客發送通知。在完成房客退房後，全力配合中央流行疫情指揮中心的指示，進行徹底清消及後續防疫作業。

此外，酒店重視旅客健康與權益，將徹底進行全館清潔消毒，努力提供給顧客與同仁最安全的環境，並自即日起暫停接待旅客入住1天，河畔餐廳暫停營業1天。為保障客人健康及權益，4月1日所有住宿房客均全額退費處理，包含今日預約入住客人及用餐的顧客，全力協助辦理延期更改或退款事宜。

將捷金鬱金香酒店強調，全館員工100％完成接種二劑疫苗，80％以上完成接種三劑疫苗。雖列為確診者足跡場所，依防疫規定只需將確診客房清消並暫停使用3天，但為確保旅客及員工在安心無慮的環境中，仍採高規格封館1日，並配合中央流行疫情指揮中心及衛生局相關規定，持續落實最高規格防疫措施。