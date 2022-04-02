被披薩耽誤的巧克力蛋糕？1名網友用外送點了個人獨享的披薩，但送來時卻驚見整片披薩幾乎全烤焦，上頭佈滿深咖啡色，讓他痛批「這三X」；其他網友則笑說「焦糖口味的」、「炭烤煙薰口味披薩」、「比我阿公的骨灰還要焦」。

該名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文說，他日前用外送點了1款「香烤牛肉披薩個人獨享餐」，沒想到餐點送來時，整片披薩竟然呈現焦黑，照片中整片披薩幾乎已看不到上頭的餡料，全是焦黑部分，披薩外圍還有幾處呈現深黑色，讓網友氣得拍下照片PO網怒罵「這三X…我叫披薩耶…這X小」。

名網友用外送點了個人獨享的披薩，但送來時卻驚見整片披薩幾乎全烤焦，上頭佈滿深咖啡色，讓他痛批「這三X」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

其他網友則留言「看來這披薩有一個坎坷的經歷」、「比我阿公的骨灰還要焦」、「很少看到那麼大的蔥肉餅欸！賺翻」、「焦糖口味的」、「好恐怖的Pizza」、「這肯定是新手烤的第一個批薩」、「被披薩耽誤的巧克力蛋糕」、「唉呀～店家出錯餐了啦！這是『耖灰搭火化肉燒餅個人絕不獨享餐』」、「香烤焦糖披薩個人獨享餐」、「炭烤煙薰口味披薩」、「窯烤比薩吧！只是他的窯烤有點失火罷了，別擔心，沒事的」、「髒髒披薩」。