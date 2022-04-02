「老闆玩交友軟體敲我覺得很荒謬」，有名正妹在網上分享，她表示平時熱愛戶外活動，也會把精采的照片放上交友軟體，但某天，她被老闆私密稱她的「背影很好看」，讓她頓時感到「不舒服」，覺得已婚育有2孩子的老闆「很母湯」，並強調自己只是找志同道合之人，並非要「約炮」；網友一見文章反嗆原PO「雙標！？」、「搞不好老闆也是要找一樣喜好的朋友」。

有名正妹在「Dcard」論壇匿名發文，她表示平時喜歡朔溪、爬山、潛水等戶外活動，也會將這些活動的精采照片，上傳到交友軟體上，但是她強調不會有正面照，因此，也不怕被別人認出來。

有名正妹玩交友軟體被老闆私密，她感到「不舒服」想離職，網搖頭稱不該「雙標」。（翻攝自Dcard）

豈料，某天她上班公司的老闆竟然透過交友軟體私密她，並稱她的「背影很好看」，老闆向她表示也喜歡戶外活動等語，讓她感覺「不舒服」，還認為老闆已婚育有2孩子，老闆這樣做「很母湯」，她也強調玩交友軟體不是要找男友，也不是要「約炮」，只想在上面找到同好之人一起聊聊，互相分享秘境，對於老闆的舉動，讓她現在看見老闆都覺得超級反感，礙於公司薪水不錯先待著，但也會以騎驢找馬方式，找下一份工作。

文章一出，網友紛紛留言反嗆原PO「男人是專一的，永遠都喜歡年輕的身材好的正妹」、「搞不好老闆也是要找一樣喜好的朋友」、「這是個加薪的機會（不是色色)」、「妳也是噁心」、「玩這種app說不是找炮，看了就想笑」、「雙標！？」、「用詞別這麼激烈你把她罵醒了怎麼辦」、「我都看帥哥耶，尤其身材壯碩，全身黝黑，渾身散發男人味」。