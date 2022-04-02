《紐約時報》（The New York Times）1日報導，美國官員與退役將領指出，以俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為首的莫斯科高層，正從遠離前線的位置「遙控」烏克蘭戰場，讓部隊行動難以同步，加上基層單位本就缺乏應變能力，才導致俄軍指揮系統崩潰、在面對烏軍強烈抵抗下舉步維艱。

根據報導，北約（NATO）官員和各國情報部門在經過數週的觀察後，仍未發現俄軍烏克蘭戰區指揮官的蹤影，因此西方認定，相關第一線作戰決策仍是由遠在莫斯科的俄軍最高層，即參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）、國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），甚至總統普丁本人下達。

在這種情況下，無論回報戰況、情報或請求，或接收命令，都須通過層層官僚體系，導致指揮中心與500英里外的戰場脫節；加上基層單位缺乏專業士官、不允許臨機應變，以及烏克蘭不時干擾通訊等，都讓俄軍指揮系統面臨崩潰，無法協調各部隊聯合作戰，並在面對烏軍強烈抵抗時無所適從。

前北約盟軍司令、退役美國陸軍上將克拉克（Wesley K. Clark）透露，俄軍繼承蘇聯軍事傳統，保密比臨機應變更重要，導致軍官們被迫「互相撒謊」，也不允許提出質疑，最終導致災難性的結果。如在烏克蘭東南部伯德揚斯克（Berdyansk）港被擊毀的「奧斯克號」（Orsk）登陸艦，「誰會瘋狂到在確保區域安全前就把船停進去？」

研究俄羅斯軍事和安全事務的專家索達托夫（Andrei Soldatov）指出，普丁近期決定讓並非軍事指揮官的車臣強人總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）領兵參與烏南馬立波（Mariupol）戰鬥，顯示他仍將宣傳放在首位。前101空降師師長、退役美國陸軍少將史洛埃塞（Jeffrey J. Schloesser）則表示，雖然普丁似乎有意縮減軍事目標、將重點放在烏東，但針對攻佔並有效統治烏克蘭軍民死守的城市，俄羅斯高層似乎仍缺乏明確概念：「這將需要再增兵數十萬才做得到。」