與烏克蘭交戰1個月後，俄羅斯日前承諾將大幅減少對烏克蘭首都基輔、東北部切爾尼戈夫的軍事行動，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，目前俄軍可能轉向要鞏固烏東，且若俄羅斯鐵了心要吃「大烏東」，除了哈爾科夫以外的地方仍然還會有戰事，且烏東有些地方可能會出現脫離烏克蘭的運動，會進一步促使衝突陷入僵局和長期化，「這個戰事搞不好今年都打不完」。

郭正亮今天(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯比較可能是要鞏固烏東，「就不知道是多大範圍？」若俄羅斯鐵了心要吃下大烏東，除了哈爾科夫，可能還要拿下、控制扎波羅熱、第聶伯羅等城市，這些地方恐怕還會有戰事。

郭正亮指出，俄羅斯不會從赫爾松撤軍，因為赫爾松和克里米亞是連在一起的，克里米亞補給要從赫爾松提供，這是是一個完整的生活圈，俄羅斯怎麼可能撤軍？除非烏克蘭極有強大反攻能力，且最近還傳出赫爾松要進行公投。同時，除了頓內茨克、盧甘斯克要公投加入俄羅斯，恐怕烏東的其他地方還會陸續舉辦公投獨立或和俄羅斯建立特殊關係，烏東的州、市紛紛搞脫離烏克蘭運動，至於為何會出現這樣的狀況，俄羅斯才能說自己不是佔領。

郭正亮認為，這種行為在國際上是很難被承認的，僵局就會長期化，「這個戰事搞不好今年都打不完。」郭正亮解釋，這並非意味著還會有大規模戰爭，「就是你不撤軍，烏克蘭會有人不滿，然後就會不斷有小規模衝突」，然後這邊就可能變成一個長期衝突的地帶。