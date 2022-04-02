臺北市政府原住民族事務委員會為行銷及推廣原民經濟產業，自107年起辦理「原樂好市臺北市原民假日市集」活動，經過4年多的累積，今年度從戶外的市集活動 走入室內空間，特地於松菸設置一個「原樂好市原民主題選品店」，期望能作為誘發產業轉型的契機。

北市原民會於松菸設置一個「原樂好市原民主題選品店」，期望能作為誘發產業轉型的契機。(北市原民會提供)

店內結合原鄉地區的重點產業及部落旅遊路線，臺北市做為首善之都，更能帶動國內外旅客至原鄉參訪的風潮，選定松山文創園區內並以「原民文化櫥窗」為定位，搭配現場情境布置及園區內整體氣氛的營造，呈現各原鄉部落的特色商品及景點介紹，使旅客能夠在本市一窺原民文化之美。

今年度將陸續推廣共16個原鄉地區的特色產業及部落旅遊從時令的農特產品、代代傳承下來的傳統工藝到部落景點旅遊體驗等，並以「前店後廠」的概念行銷原 民經濟產業，自111年4月2日起，以每2個月為1檔 輪流展示各原鄉特色，來客數可望達 6,000 人以上，預估帶來3百萬以上的消費商機。

選品店在金(2日)下午舉辦開幕慶，邀請到本次參與的原鄉機關首長等相關代表出席參與，也希望藉由連假期間帶來更多的人潮，刺激店內整體效益，提高族人對於產業轉型的信心，增進原民經濟產業的發展，更多資訊請詳見臉書粉絲專頁https://reurl.cc/9OYARa 。